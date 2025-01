La difesa di Sinner non ha nominato Jeffrey Benz come ipotizzato nei giorni scorsi, ma Lord John Dyson, 81 anni, ex giudice della Corte Suprema inglese. Si tratta di uno dei massimi esperti della giurisprudenza inglese e sarà lui a sedersi nel collegio arbitrale del Tas che dovrà esaminare il ricorso della Wada contro l’assoluzione del tennista azzurro per il 'caso clostebol' SINNER, 16 E 17 APRILE L'UDIENZA AL TAS

Sarà uno dei massimi esperti della giurisprudenza inglese a sedersi nel collegio arbitrale del Tas che dovrà esaminare il ricorso della Wada, l'Agenzia Mondiale Antidoping, contro l’assoluzione di Jannick Sinner per il 'caso clostebol'. La difesa di Sinner non ha nominato Jeffrey Benz come era stato ipotizzato nei giorni scorsi, ma Lord John Dyson, ex giudice della Corte Suprema inglese, 81 anni. Lord Dyson ha avuto una prestigiosa carriera: giudice di Corte d’Appello di Inghilterra e Galles dal 2001, giudice della Corte Suprema dal 2010 al 2012, è stato Presidente della Corte d’Appello e consulente del Dipartimento Cultura, Media e Sport del governo del Regno Unito. Mantiene il titolo di Lord a vita, come stabilito in Inghilterra per tutti i giudici della Corte Suprema.

Lord Dyson, arbitro di enorme autorevolezza: la sua storia Dal 2016 ha lasciato la magistratura inglese ed è tornato al lavoro di avvocato e consulente legale, chiamato spesso come arbitro e mediatore nelle controversie, anche in ambito sportivo. Ha fatto parte di collegi arbitrali per Sport Resolution, per il Tas, per la Football Association. Lo studio legale Onside Law, la difesa di Sinner, ha scelto dunque un arbitro di enorme autorevolezza. Sarà con lui che gli altri arbitri dovranno concordate la sentenza d’appello per il caso clostebol. Sono il presidente Jacques Radoux, lussenburghese, nominato dal Tas, e Ken Lalo, israeliano, nominato dalla Wada. Lord Dyson viene da una famiglia originaria dell’Europa dell’Est (madre bulgara e nonni paterni lituani), famiglia con profonde tradizioni ebraiche.

Studio legale e arbitro di Sinner molto radicati a Londra: un fattore importante Lo studio legale che segue Sinner e l'arbitro nominato sono molto radicati a Londra e in Inghilterra. Non una cosa di poco conto. Il regolamento antidoping del tennis deve essere compatibile e conforme con il codice Wada, ovviamente, ma come spesso avviene per molte altre istituzioni sportive e federazioni, è un regolamento adottato nell’ambito del diritto inglese. È il diritto inglese che fa da sfondo. Se ci sono lacune nei regolamenti o ci sono divergenze sull’interpretazione di alcune norme, si fa riferimento alla legge inglese.

Caso clostebol, cosa è sucesso finora Jannick Sinner è risultato positivo al clostebol in due controlli del 10 e del 18 marzo 2024, con quantità infinitesimali. Sinner è stato sospeso, sospensione poi revocata due volte, ed è stato giudicato esente da colpa o negligenza da un collegio nominato dall'ITIA, l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del tennis. La contaminazione con lo steroide anabolizzante avvenne attraverso i massaggi del fisioterapista. Tesi accettata dal tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, il cui presidente era David Shalpe, un King's Counsel, titolo che viene assegnato ad avvocati e procuratori di eccellenza nel sistema giudiziario britannico. Altra persona molto autorevole, dunque.

Cosa chiede la Wada al Tas Nel procedimento di appello la Wada non contesta a Sinner alcuna volontarietà per le tracce di clostebol riscontrate, nessuna volontà di modificare le sue prestazioni. Ma chiede al Tas di verificare se c'è stata comunque negligenza del giocatore per il comportamento del suo staff e per la contaminazione attraverso i massaggi. In caso fosse accolto il ricorso della Wada, le pene previste vanno da 1 a 2 anni di sospensione.