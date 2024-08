Sonego batte Kotov: prima semifinale del 2024

Sonego batte Kotov per la prima volta e accede alla decima semifinale ATP in carriera, la prima da Umago 2023. Lorenzo affronterà Goffin per un posto in finale. L'ATP Winston Salem è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un anno dopo Umago 2023 Lorenzo Sonego torna in semifinale in un torneo ATP. Il torinese è tra i migliori quattro all'ATP 250 di Winston Salem grazie alla vittoria in due set contro Pavel Kotov: 6-3, 7-5 lo score finale in un'ora e 43 minuti di gioco. Sonego ha dominato il primo parziale (86% di punti con la prima di servizio), poi ha avuto tante chance nel secondo set, deciso con il break nell'undicesimo gioco dopo aver avuto complessivamente 12 palle break nel parziale. Un successo (il primo contro il russo dopo due ko) che vale la decima semifinale ATP in carriera, la prima di un 2024 in chiaroscuro per Sonny che diventa anche il primo semifinalista italiano nella storia del torneo di Winston Salem. Un buon biglietto da visita in vista degli US Open dove debutterà martedì contro Tommy Paul.