Bellucci supera le quali: 10° azzurro in main draw

Prima volta in tabellone a Flushing Meadows per il 23enne di Busto Arsizio che batte in due set il polacco Majchrzak e diventa il decimo azzurro nel main draw newyorkese. Gli US Open 2024, in programma dal 26 agosto all'8 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

