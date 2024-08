Martedì il debutto di Sinner, LIVE su Sky Sport

Debutto sull'Arthur Ashe per Sinner che martedì (secondo match dalle 18) affronterà l'americano Mackenzie McDonald, n. 140 del ranking ATP. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Si avvicina il debutto agli US Open di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, reduce dal titolo a Cincinnati, affronterà martedì (secondo match dalle 18 sull'Arthur Ashe) l'americano Mackenzie McDonald, n. 140 al mondo già battuto tre volte in carriera. L'ultimo Slam dell'anno sarà un test importante per Jannik per capire i progressi fisici fatti negli ultimi giorni, ma sarà anche una sfida al tabù considerando che lo Slam di New York è l'unico major in cui non ha mai raggiunto le semifinali.