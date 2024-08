Bronzetti ko al 2° turno: vince Sabalenka

Stop al 2° turno per Lucia Bronzetti, battuta dalla n. 2 al mondo Aryna Sabalenka con un netto 6-3, 6-1. Per la bielorussa, campionessa pochi giorni fa a Cincinnati, è la settima vittoria consecutiva. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Il cuore non basta a Lucia Bronzetti contro Aryna Sabalenka. L'azzurra esce di scena al 2° turno degli US Open, battuta dalla n. 2 al mondo con un netto 6-3, 6-1 in un'ora esatta di gioco. Bronzetti ha lottato soprattutto nel primo set (deciso da un solo break, subito da 30-0), poi nel secondo parziale è uscita fuori tutta la forza di Sabalenka che ha chiuso l'incontro con 24 vincenti, zero palle break concesse e il 77% di punti vinti con la prima. Per Lucia, invece, pesa il 38% di punti con la seconda. La bielorussa, alla settima vittoria consecutiva senza perdere alcun set, raggiunge il 3° turno a Flushing Meadows per la quinta volta in carriera.