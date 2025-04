Bellucci fuori al 1° turno: vince Dzumhur in 3 set

Mattia Bellucci eliminato al debutto assoluto nel Masters di Madrid: il lombardo ha ceduto in 3 set in rimonta al bosniaco Damir Dzumhur, al termine di un match molto nervoso, come testimonia la mancata stretta di mano tra i giocatori a partita conclusa. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

