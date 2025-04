Darderi al 2° turno: Halys battuto 6-4, 6-4

Luciano Darderi al 2° turno del Madrid Open: l'italoargentino ha superato senza troppe difficoltà il francese Quentin Halys con un doppio 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Luciano Darderi al 2° turno del Madrid Open. Il n°46 del ranking conferma il suo ottimo stato di forma dopo il titolo vinto a Marrakech, battendo all'esordio il francese Quentin Halys (52 del mondo). 6-4, 6-4 i parziali per l'azzurro in un'ora e un quarto di gioco, che conquista così il 2° turno del Masters madrileno per il secondo anno di fila, dopo l'eliminazione di 12 mesi fa per mano di Taylor Fritz. L'italoargentino è partito con le marce altissime, piazzando il break in apertura (2-0) ma venendo ripreso sul 4-4. Halys regala il nuovo break nel game seguente, Darderi non trema e chiude 6-4 il primo parziale. Nel secondo l'equilibrio si spezza al quinto gioco, con Luciano che conquista il break e questa volta lo mantiene sino alla fine, senza più rischiare. Darderi affronterà sabato lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 16 del seeding, contro cui ha perso l'unico precedente (semifinale a Houston 2024 sul rosso).