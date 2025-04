Federer darà il via alla 24 Ore di Le Mans 2025

L'ex tennista darà il via alla 93esima edizione della 24 Ore di Le Mans che scatterà il prossimo 14 giugno. Federer succede a Zinedine Zidane, che fece partire la corsa lo scorso anno, e si aggiunge ad altre star dello sport come Rafa Nadal e LeBron James

Sarà Roger Federer lo starter ufficiale della 24 Ore di Le Mans 2025. Come annunciato dagli organizzatori, l'ex tennista darà il via alla 93esima edizione della gara che partirà sabato 14 giugno alle ore 16. Un ruolo - quello dello starter ufficiale della 24 Ore di Le Mans - che ogni anno viene affidato a una personalità internazionale di grande notorietà, la cui presenza accresce il fascino unico di questa leggendaria competizione. Federer succede a Zinedine Zidane, starter della 24 Ore di Le Mans 2024, e si aggiunge ad altre star dello sport come Rafael Nadal e LeBron James. "È un grandissimo onore essere stato invitato a dare il via alla 24 Ore di Le Mans, una gara iconica ma estremamente impegnativa - ha spiegato Federer - Sono sempre stato affascinato dall’impegno, dalla precisione e dalla resilienza che richiede. Essere al centro di questo evento emblematico sarà un’esperienza straordinaria".