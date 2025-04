Tre azzurri e tanti big: il programma oggi su Sky

Il Madrid Open entra nel vivo. Nel Masters 1000 due azzurri in campo per il 2° turno: Cobolli affronta il campione di Barcellona, Holger Rune. Il 18enne Federico Cinà alla prova Korda. Debutto anche per Jasmine Paolini, 6^ testa di serie del Wta 1000, contro la britannica Boulter. Tra i 'big' in campo anche Zverev, Fritz, Rublev e Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Prosegue il Madrid Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio. Nel Masters 1000 maschile entrano in scena le teste di serie, che avevano usufruito di un bye al 1° turno. Due gli italiani impegnati oggi. Flavio Cobolli affronta Holger Rune , reduce dal trionfo di Barcellona in finale contro Alcaraz: il danese si è imposto nell'unico precedente, ma solo al super tie-break del quinto set lo scorso anno al Roland Garros. Federico Cinà , dopo aver vinto la sua seconda partita a livello Atp contro Wong, si gioca le sue carte con Sebastian Korda , 23 del seeding e non certo uno specialista sul rosso. Tra i 'big' in campo anche Zverev, Fritz, Rublev e Medvedev . Impegno anche per Jasmine Paolini , n°6 del tabellone femminile, che affronta la britannica Katie Boulter .

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

