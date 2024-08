Cobolli e Bellucci al 2° turno, fuori Sonego

Buona la prima per Flavio Cobolli che all'esordio in main draw a New York piega in quattro set l'australiano Duckworth. Prima vittoria in carriera a livello Slam per Mattia Bellucci che ha eliminato Stan Wawrinka. Fuori Sonego, battuto da Tommy Paul. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

SINNER-MCDONALD, GLI HIGHLIGHTS