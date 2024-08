Sinner-O'Connell sabato LIVE su Sky Sport

Sinner va a caccia di un posto negli ottavi di finale a Flushing Meadows. Di fronte l'australiano Chris O'Connell, già battuto da Jannik quest'anno sul cemento di Miami. Il match sarà in diretta sabato (2° match dalle 18 sull'Arthur Ashe) su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la convincente prestazione contro Alex Michelsen, Jannik Sinner tornerà in campo sabato (2° match dalle 18 sull'Arthur Ashe) per il 3° turno degli US Open . Di fronte ci sarà l'australiano Christopher O'Connell, n. 87 della classifica mondiale già battuto quest'anno dal n. 1 al mondo sul cemento di Miami in due set. Sinner ha una serie aperta di sei vittorie consecutive e ha perso soltanto uno dei nove match giocati nello swing americano. O'Connell, invece, è reduce dalla vittoria contro Mattia Bellucci e va a caccia del primo ottavo di finale in carriera a livello Slam.

Sinner-O'Connell agli US Open, dove vedere il match

Il match tra Jannik Sinner e Chris O'Connell, valido per il terzo turno degli US Open 2024, è in programma sabato 31 agosto, secondo match dalle 18 (orario italiano) sull’Arthur Ashe Stadium di New York. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.