Fuori anche Djokovic! Nole ko con Popyrin

Dopo Alcaraz esce di scena anche Djokovic, battuto al terzo tentativo da Alexei Popyrin. Nole finisce l'anno senza Slam vinti per la prima volta dal 2017. Ok Rublev, Ruud e Dimitrov, fuori Shelton. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Ventiquattro ore dopo il ko di Carlos Alcaraz, agli US Open cade anche Novak Djokovic. Il campione in carica ha perso al terzo turno contro Alexei Popyrin, n. 28 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Una prova impeccabile dell'australiano che quest'anno aveva perso contro Djokovic al Roland Garros e Wimbledon. Stavolta l'epilogo è stato diverso, con Popyrin che raggiunge gli ottavi in uno Slam per la prima volta in carriera. Djokovic, invece, chiude il 2024 senza uno Slam vinto: non accadeva dal 2017. "Per come mi sono sentito e ho giocato dall'inizio del torneo il terzo turno è un successo - ha spiegato Nole in conferenza stampa - Sono arrivato a New York senza sentirmi fresco mentalmente e fisicamente. Ci ho provato essendo gli US Open. Non ho avuto problemi fisici, mi sentivo senza benzina. Si è visto dal modo in cui ho giocato fin dall'inizio".