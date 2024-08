Musetti ko al 3° turno: Nakashima vince in 4 set

Una buona prova non basta a Lorenzo Musetti, battuto in quattro set da Brandon Nakashima. Non mancano i rimpianti per l'azzurro che nel quarto parziale era avanti 4-0. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Lorenzo Musetti saluta gli US Open. Per la seconda volta in carriera al 3° turno dello Slam newyorkese, il carrarino ha perso contro Brandon Nakashima: 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4) lo score in 3 ore e 13 minuti di gioco. Una partita di alto livello, condotta in modo impeccabile dallo statunitense, allenato da Davide Sanguinetti, che raggiunge gli ottavi in un major per la seconda volta in carriera dopo Wimbledon 2022. Da una parte i meriti di Nakashima, dall'altra i rimpianti di Musetti che nel quarto set era avanti 4-0, ma ha poi perso i due break di vantaggio per trascinare la sfida al quinto.