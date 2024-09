Errani-Vavassori in finale nel doppio misto

Lo straordinario momento del tennis azzurro prosegue a New York, dove Sara Errani e Andrea Vavassori diventano la prima coppia tutta italiana a qualificarsi per una finale Slam nel doppio misto grazie al successo su Grant/Kovacevic. Giovedì si giocheranno il titolo con gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

