Bellucci al 2° turno: Karatsev ko in due set

Dopo le sconfitte di Darderi e Nardi, arriva il successo di Bellucci che al debutto sul cemento cinese batte in due set il russo Arslan Karatsev. L'ATP 250 di Hangzhou è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima all'ATP 250 di Hangzhou per Mattia Bellucci. Ritornato in campo dopo il 2° turno agli US Open partendo dalle qualificazioni, il 23enne di Busto Arsizio ha battuto all'esordio il russo Arslan Karatsev, n. 115 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Una partita in crescendo per Bellucci in due set diversi nel copione. Nel primo parziale l'azzurro spreca un break di vantaggio in apertura, ma sul 3-3 strappa nuovamente il servizio a Karatsev, falloso in uscita dai turni di battuta. Nel secondo set l'inerzia è tutta a favore di Bellucci che trasforma il parziale in un monologo: tre break e un solo punto perso nei turni di servizio. Il lombardo, sempre più vicino all'ingresso in top 100, è l'unico italiano rimasto in tabellone dopo le sconfitte di Luciano Darderi (contro il kazako Kukushkin) e Luca Nardi (contro l'ungherese Marozsan). Mattia tornerà in campo sabato contro il vincente del match tra il cinese Zhizhen Zhang e il kazako Denis Yevseyev.