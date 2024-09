Raggianti Errani e Vavassori dopo il trionfo nel doppio misto a Flushing Meadows. "Siamo un bellissimo team, ci divertiamo e stiamo bene insieme - spiega Sara - Siamo venuti qui per divertici e abbiamo vinto, non poteva andare meglio". Felice anche Andrea: "Non si smette mai di sognare, Sara è una fonte di ispirazione per tutti gli italiani". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

