Fritz batte Tiafoe: è finale contro Sinner

Fritz vince il derby americano contro Tiafoe al quinto set e centra la prima finale major in carriera. Il n. 12 al mondo sfiderà Sinner per il titolo. La finale è in programma domenica 8 settembre, ore 20, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SINNER BATTE DRAPER: HIGHLIGHTS

Sarà Taylor Fritz il rivale in finale agli US Open di Jannik Sinner. Il 26enne di San Diego, n. 12 al mondo, ha vinto il derby americano contro Frances Tiafoe, battuto al quinto set dopo 3 ore e 21 minuti di gioco con il punteggio di 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Una semifinale con alti e bassi per entrambi, ma alla distanza ha fatto la differenza la migliore tenuta sul piano fisico di Fritz che diventa il primo americano in finale agli US Open dal 2006. Allora c'era Andy Roddick, anche ultimo statunitense ad aver giocato una finale Slam a Wimbledon 2009.

La rimonta di Taylor Non è stata una partita semplice per Fritz che, a differenza di altre uscite, non ha trovato l'aiuto del servizio, mettendo in campo nelle 3 ore e 21 minuti di gioco meno del 60% di prime palle. Tiafoe, di contro, ha confermato un andamento a fiammate. Nel primo set il n. 20 al mondo recupera da 0-3 vincendo sei giochi degli ultimi sette disputati. Nel secondo, invece, cede il servizio a zero al 12° game dopo un parziale sempre on serve. Un solo break decisivo, come nel terzo set in cui Tiafoe strappa il servizio a Fritz in apertura. Dal quarto set, però, l'inerzia si sposta in favore di Taylor. Il turning point è nel settimo game in cui Fritz vince un punto da 31 colpi. Da quel momento Tiafoe stacca la spina, perdendo 9 giochi su 11 disputati. All'undicesima vittoria al quinto set dal 2020 a oggi (meglio solo Alcaraz con 12), Fritz raggiunge così la prima finale Slam in carriera al 33° tentativo. leggi anche Sinner supera i 10mila punti: è sempre più n° 1

I precedenti con Sinner Sinner affronterà Fritz per la terza volta in carriera. Il bilancio nei due precedenti è di 1-1. Jannik ha vinto l'ultimo confronto che risale ai quarti di finale del torneo di Indian Wells dello scorso anno. Ai quarti finì 6-4, 4-6, 6-4 in favore dell'azzurro dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. La vittoria di Fritz, invece, risale al 2021, sempre sul cemento di Indian Wells.

Dove vedere la finale Sinner-Fritz Il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, finale degli US Open 2024, è in programma domenica 8 settembre, ore 20, sull'Arthur Ashe Stadium di New York. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.