Italia-Belgio venerdì alle 15 LIVE su Sky Sport

Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile, l'Italia tornerà in campo venerdì alle 15 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ) contro il Belgio che nel primo tie ha battuto l'Olanda. Un successo consentirebbe agli azzurri di Filippo Volandri di mettere una seria ipoteca alla qualificazione alla Final 8 di Malaga

C'è il Belgio sul cammino dell'Italia nella fase a gironi di Coppa Davis. Dopo l'esordio vincente contro il Brasile, gli azzurri di Filippo Volandri torneranno in campo venerdì all'Unipol Arena di Bologna (dalle 15) contro la squadra capitanata da Steve Darcis. Reduce dal successo al debutto contro l'Olanda, il team belga può contare su un buon singolarista come Zizou Bergs, n. 72 al mondo, e un'ottima coppia di doppio formata da Sander Gille e Joran Vliegen. Sarà un tie importante per l'Italia che, in caso di vittoria, metterebbe una seria ipoteca alla qualificazione alla Final 8 di Malaga. Gli azzurri, però, dovranno sfatare un tabù perché non battono il Belgio dal 1969, quando a Genova finì 4-1 con le vittorie in singolare di Nicola Pietrangeli ed Eugenio Castigliano.