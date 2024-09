Italia-Belgio sulle spalle di Cobolli e Berrettini

Volandri si affida a Berrettini e Cobolli per la sfida contro il Belgio. Cresciuti entrambi tennisticamente a Roma, riuniti dalla Davis: per Flavio sarà il debutto in azzurro mentre Matteo punterà sulla sua esperienza. Appuntamento alle 15, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

La prima volta di Flavio e l'esperienza di Matteo

Per Cobolli è l'esordio. La partita attesa e sognata da quando era bambino. Gioca non solo per la leggera distorsione alla caviglia di Arnaldi, nulla di preoccupante. Gioca Cobolli perchè è il n.1 di questa squadra con il suo ranking di n.31 al mondo. Volandri ci punta perché ha un tennis completo. Varietà di palleggio, gambe rapidissime, brillantezza e braccio morbido. Sostenuto sempre dallo spirito del lottatore. Di fronte avrà il n.1 belga Bergs. Avversario pericoloso, in ascesa, n.70 al mondo, battuto in 4 set due settimane fa a New York da Cobolli. Sarà un match duro, in cui dovrà essere gestita anche la parte emotiva della prima volta. Berrettini invece punterà sull'esperienza, il carisma e l'energia ritrovata per ipnotizzare il n.2 belga Collignon. Scenderà in campo prima Matteo alle 15.00, a seguire è pronto Flavio Cobolli. Tocca a loro continuare a far vincere questa splendida Italia.