BJK Cup, le convocate: torna Errani, c'è Paolini

Tathiana Garbin , capitana dell'Italia di tennis femminile, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Billie Jean King Cup Finals in programma dal 13 al 20 novembre 2024 a Malaga. La novità principale è il ritorno in azzurro di Sara Errani , tre volte campionessa nel torneo (2009, 2010 e 2013, quando si chiamava Fed Cup) assente lo scorso anno nella formazione che raggiunse la finale, poi persa contro il Canada. Oltre alla bolognese, fondamentale per il doppio, ci saranno Jasmine Paolini , Lucia Bronzetti , Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan . Le azzurre esordiranno sul veloce indoor del "Palacio de Deportes José María Martín Carpena" alle ore 10 di sabato 16 novembre, nei quarti di finale, contro la vincente di Giappone-Romania.

Garbin: "Gruppo coeso, daremo il massimo"

"Come sempre, nelle mie scelte ho valutato una moltitudine di aspetti, tra cui lo stato di forma e la classifica delle ragazze in questo momento - ha spiegato Tathiana Garbin - È chiaro che il quadro potrebbe cambiare da qui a novembre: tanti tornei del circuito WTA ci separano dall'appuntamento con le Billie Jean King Cup Finals. A prescindere da chi rappresenterà l'Italia a Malaga, il nostro è un gruppo estremamente coeso: posso contare su tante ragazze/atlete straordinarie, per impegno, professionalità, passione. Siamo un gruppo affiatato, una famiglia, come dimostrato lo scorso anno a Siviglia dove abbiamo riportato l'Italia in finale a distanza di dieci anni dall'ultima volta. E proprio da lì, da quella splendida cavalcata, vogliamo ripartire. Siamo onorate e felicissime di poter tornare a rappresentare il nostro Paese in una competizione così prestigiosa, in un momento storicamente eccezionale per il tennis azzurro. Daremo, ancora una volta, tutto ciò che abbiamo per questa maglia, per confermarci ai massimi livelli".