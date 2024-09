Inizia la Laver Cup: la guida al torneo

Si alza il sipario sulla Laver Cup 2024, in programma a Berlino fino a domenica. Alcaraz e Zverev guidano il Team Europe in cui figura anche Flavio Cobolli come riserva. Il Team Mondo difenderà il titolo vinto lo scorso anno a Vancouver. La Laver Cup è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Europa contro Mondo. Si rinnova la sfida della Laver Cup, il torneo di tennis a squadre - nato sulla scia della Ryder Cup di golf - che si svolgerà fino a domenica all'Uber Arena di Berlino, su cemento indoor. Senza Rafael Nadal, protagonista atteso della tre giorni tedesca, i riflettori saranno puntati sulle altre stelle. Da Alcaraz a Zverev (insieme giocheranno in doppio), passando per Medvedev, Fritz e Shelton. Da una parte l'Europa - che non vince la competizione dal 2021 - capitanata da Bjorn Borg, dall'altra il resto del mondo guidato da John McEnroe che lo scorso anno vinse con un netto 13-2 a Vancouver. A Berlino ci sarà anche un po' di Italia con Flavio Cobolli, scelto insieme a Jan-Lennard Struff come riserva della formazione europea. Il romano è il terzo italiano di sempre in Laver Cup dopo Fabio Fognini (2019) e Matteo Berrettini (2021 e 2022)