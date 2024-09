Sinner-Safiullin sabato mattina LIVE su Sky Sport

Dopo la vittoria contro Jarry, Sinner tornerà in campo sabato (terzo incontro dalle 5 italiane) per il secondo turno del China Open: di fronte ci sarà Roman Safiullin, già battuto due volte in carriera. L'ATP 500 di Pechino è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Obiettivo quarti di finale all'ATP 500 di Pechino per Jannik Sinner . Reduce dalla vittoria in rimonta all'esordio contro Nicolas Jarry, il n. 1 al mondo tornerà in campo sabato (3° incontro dalle 5 italiane) contro Roman Safiullin , n. 69 della classifica mondiale. Il russo, entrato in tabellone da lucky loser dopo il forfait di Struff, ha battuto Stan Wawrinka all'esordio in due set. Tra Sinner e Safiullin ci sono due precedenti , entrambi vinti dall'azzurro. L'ultimo risale a Wimbledon 2023, match che consegnò a Jannik la prima semifinale in carriera ai Championships.

Il match tra Jannik Sinner e Roman Safiullin , 2° turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma sabato 28 settembre , terzo match dalle ore 5 italiane, sul Capital Group Diamond Stadium dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (Cina). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.