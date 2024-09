Alcaraz ai quarti, la pioggia ferma Rublev

Tutto facile per Alcaraz che batte Griekspoor in meno di un'ora. Nei quarti lo spagnolo affronterà Khachanov che ha regolato Cerundolo con un doppio 7-6. Interrotto per pioggia il match tra Rublev e Davidovich Fokina: verrà completato lunedì. Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio. Il China Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI MUSETTI-BU