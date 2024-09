Musetti saluta agli ottavi: vince Bu 6-2, 6-4

Termina agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al torneo ATP 500 di Pechino. Il n°18 del mondo è stato sconfitto dal cinese Bu (n°96 del ranking) con i parziali di 6-2, 6-4. Il China Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi del torneo ATP 500 di Pechino. Il carrarese, n° 18 del mondo, è stato sconfitto dal cinese Yunchaokete Bu. 6-2, 6-4 i parziali per il 96 del ranking, che dopo aver dominato il primo set si è fatto rimontare due break di vantaggio nel secondo parziale, passando da 4-1 a 4-4. Lorenzo però ha perso nuovamente il servizio (tre doppi falli e zero ace, un disastroso 47% di punti vinti con la prima), finendo così per perdere in un'ora e 25'. Musetti, che si è fatto trattare anche per un problema al braccio, paga probabilmente la stanchezza dei molteplici impegni degli ultimi mesi. Tornerà in campo già a metà settimana al Masters 1000 di Shanghai.