Sinner-Alcaraz, finale mercoledì alle 11 su Sky

La sfida più attesa si ripropone: Sinner e Alcaraz si affronteranno mercoledì alle 11 sul Centrale di Pechino per il titolo del China Open. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un anno dopo è di nuovo Sinner-Alcaraz all'ATP 500 di Pechino, ma stavolta con il titolo in palio. Dalla semifinale dello scorso anno, vinta da Jannik in due set, alla finale di quest'anno, in programma mercoledì alle 11 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per Sinner sarà una sfida al tabù visto che delle cinque sconfitte stagionali, due sono arrivate proprio con Alcaraz che lo ha battuto a Indian Wells e Roland Garros. Un test importante, la prima finale tra i due amici e rivali da Umago 2022.