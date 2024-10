Sinner e doppio: finali azzurre LIVE su Sky Sport

Mercoledì azzurro con Sinner e Bolelli/Vavassori a caccia dei titoli a Pechino: alle 8 toccherà al doppio contro Heliovaara/Patten, poi alle 11 l'atteso confronto tra Jannik e Alcaraz. Inizia anche il Masters 1000 di Shanghai con il derby Fognini-Darderi e non solo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì di finali maschili all'ATP 500 di Pechino in una giornata a tinte azzurre. Sia in singolare che in doppio il tennis italiano andrà a caccia del titolo. L'attesa è soprattutto per il singolare con il match (ore 11) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Al terzo confronto stagionale, l'azzurro e lo spagnolo si ritroveranno di fronte in finale per la prima volta da Umago 2022. L'altoatesino insegue il settimo titolo del 2024 in altrettanti finali giocate; il murciano, invece, il primo titolo da Wimbledon. Ad aprire la giornata (ore 8) ci sarà la finale del doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Gli azzurri, n. 1 del seeding al China Open, affronteranno il finlandese Heliovaara e il britannico Patten.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

