Mercoledì inizia Shanghai, LIVE su Sky Sport

Ultimo appuntamento dello swing asiatico con il Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 ottobre. Al via nove italiani (con Sinner n. 1 del seeding) e tutti i big del circuito, compreso Novak Djokovic

Dopo Tokyo e Pechino, lo swing asiatico raggiunge il culmine con l'appuntamento più importante: il Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 ottobre. Un torneo importante in vista delle ATP Finals che mette in palio punti importanti per chi vorrà esserci a Torino. Folta la pattuglia azzurra con nove italiani al via, "capitanati" da Jannik Sinner che sarà testa di serie n. 1 del torneo. Ai nastri di partenza ci saranno anche tutti i big del circuito, compreso Novak Djokovic che giocherà il primo torneo ufficiale dopo gli US Open.

Come seguire l'ATP Shanghai su Sky e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. A completare la copertura anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Luca Boschetto, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Piero Nicolodi, Fabio Tavelli, Andrea Paventi, Gaia Brunelli, Dario Massara e Nicolò Ramella. Al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, Laura Golarsa e Marco Crugnola. leggi anche Medvedev e Alcaraz dal lato di Sinner: tabellone

Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

ATP Shanghai, la programmazione su Sky Sport e NOW Mercoledì 2 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 16.30

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 11 Giovedì 3 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6.30 alle 16.30 Venerdì 4 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: dalle 10 alle 14 Sabato 5 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6.30 alle 9, dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16.30

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: dalle 9.45 alle 13.30 Domenica 6 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6.30 alle 13, dalle 15 alle 16.30

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Uno e NOW: dalle 10 alle 12.30 Lunedì 7 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 17

Sky Sport Arena e NOW: dalle 6.30 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 17 Martedì 8 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 17

Mercoledì 9 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 17 Giovedì 10 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 17 Venerdì 11 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: dalle 6 alle 17

Sky Sport Uno e NOW: dalle 6 alle 17 Sabato 12 ottobre Sky Sport Tennis e NOW: semifinali dalle 10.30 alle 13

Sky Sport Uno e NOW: semifinali dalle 10.30 alle 14 Domenica 13 ottobre Sky Sport Uno e NOW: finale alle 10.30