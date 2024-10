Giovedì tocca a Berrettini e Bellucci: programma

Giovedì sarà il giorno del debutto a Shanghai di Matteo Berrettini. Reduce dal problema agli addominali accusato a Tokyo, l'azzurro debutterà contro l'australiano Chris O'Connell. In campo anche Mattia Bellucci contro Billy Harris. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre

Matteo Berrettini si prepara al ritorno in campo al Masters 1000 di Shanghai . Assente nel torneo cinese dal 2019, quando raggiunse la semifinale, l'azzurro debutterà giovedì contro l'australiano Chris O'Connell , n. 79 della classifica mondiale. Sarà subito un test importante per capire le condizioni di Berrettini, reduce dal ritiro all'ATP 500 di Tokyo per un problema agli addominali . Debutto a Shanghai anche per Mattia Bellucci . Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il lombardo sfiderà il lucky loser Billy Harris, n. 104 ATP. Serve una vittoria all'azzurro per avvicinarsi all'obiettivo della top 100, distante pochi punti.

