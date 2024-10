Mediolanum Padel Cup: 'derby' e spettacolo a Roma

I vice campioni d'Europa in carica Marchetti-Pappacena nel femminile e Giulio Graziotti nel maschile, in coppia con Flavio Abbate, centrano la vittoria nella tappa romana del circuito firmato Banca Mediolanum al Villa Pamphili Padel Club. Di Canio e Fiore si aggiudicano il 'derby del padel'. Prossimo appuntamento dal 14 al 20 ottobre a Pescara

Nella quarta tappa della Mediolanum Padel Cup, al Villa Pamphili Padel Club di Roma. Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena , vice campionesse d'Europa in carica con la Nazionale, si aggiudicano il torneo femminile mentre il maschile va a Giulio 'Giulietto' Graziotti in coppia con Flavio Abbate . Grande show con il derby del pallone tra i Candela-Perrotta e Di Canio-Fiore. Prima e dopo, il clinic con il coach federale e tecnico azzurro Saverio Palmieri e il padel inclusivo di Bionic People .

La finale femminile

La finale donne ha visto in campo due colonne della Nazionale italiana e recentissimo argento agli Europei di Cagliari, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, teste di serie numero uno, contro le numero due del tabellone Caterina Baldi e la classe 2005 Giulia Dal Pozzo, una delle giocatrici più interessanti della NextGen italiana. La coppia azzurra Marchetti-Pappacena ha indirizzato la finale sin dai primi scambi chiudendo in scioltezza 6-2, 6-3. “Giocare a Roma e vincere non è mai una gioia come le altre - hanno spiegato Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena -. Per chi come noi gira sempre con aerei, taxi e altro, alzarsi al mattino prendere la propria auto e recarsi al campo è una cosa che sembrerà banale ma per noi è bellissima!”. Pappacena sottolinea la prestazione: “Siamo state solide e aggressive e sin da subito abbiamo spinto per comandare il gioco. Loro sono forti ma noi abbiamo giocato davvero bene. Ci siamo divertite a questa Mediolanum Padel Cup e contiamo di farlo ancora, in futuro!”.

La finale maschile

Le teste di serie numero 1 Giulio Graziotti (118 ranking FIP) e Flavio Abbate (119) opposti alla coppia numero 7 del tabellone formata da Federico Dip Nazar e Mauro Agustin 'Bubu' Salandro, quest'ultimo numero 163 del mondo. L'idea, visti in campo in questi giorni Dip Nazar e Salandro era che sarebbe stata finale tostissima e finale tostissima è stata. Sono partiti fortissimo sin dai primi scambi conditi con un break in avvio che ha costretto subito Graziotti e Abbate a inseguire. Padel perfetto quello dei numero 7 del tabellone e primo set conquistato (6-3), con un dispendio di energia che alla lunga costerà caro. “Loro giocano a un ritmo infernale”, dirà poi Dip Nazar “e noi abbiamo giocato un gran primo set ma poi abbiamo faticato a star dietro alla loro velocità e quel ritmo altissimo”. E infatti nel secondo e terzo set la crescita di Graziotti e Abbate sarà prepotente, oltre che decisiva, con un eloquente 3-6, 6-2, 6-3. “Siamo felicissimi - dirà poi Graziotti – e questa è una vittoria importante perché essere teste di serie numero uno a Roma, a casa mia, ti piace e ti esalta ma ti mette anche un po' di pressione”.