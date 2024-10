ATP Shanghai, lunedì con tre azzurri LIVE su Sky

Lunedì di "recupero" a Shanghai: in programma i match rinviati sabato e domenica per pioggia. In campo sul Centrale Berrettini e Cobolli, aprirà la giornata Musetti non prima delle 7. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un lunedì di recupero al Masters 1000 di Shanghai . Dopo due giorni di cancellazioni per via del maltempo, la settimana inizierà con i match rinviati tra sabato e domenica e con un programma anticipato di mezz'ora (il via alle 6 italiane). In campo ci saranno tre azzurri , con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli impegnati sul Centrale, l'unico dotato di copertura. Berrettini sfiderà Holger Rune alle 12.30, a seguir toccherà a Cobolli contro Stan Wawrinka . Il primo italiano protagonista, però, sarà Lorenzo Musetti che sul Campo 7 affronterà David Goffin.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.