Martedì c'è Cobolli-Djokovic: il programma su Sky

Con uno schedule rivoluzionato per via della pioggia, martedì si giocheranno 12 incontri del terzo turno. Djokovic affronta Flavio Cobolli, Sinner attende di conoscere il suo avversario tra Shelton e Carballes Baena. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Shanghai si comincia oggi il primo giro di terzo turno . In campo Flavio Cobolli , che si regala una serata di gala sul Centrale contro il quattro volte vincitore Novak Djokovic: tra i due non ci sono precedenti. Jannik Sinner conoscerà invece il suo avversario in ottavi di finale, che uscirà dal vincente della sfida tra Shelton e Carballes Baena : in caso fosse l'americano, sarebbe la rivincita del match di dodici mesi fa vinto dallo statunitense. Attesa anche per Sascha Zverev, che chiude il programma del Centrale contro Griekspoor.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match



