Sinner, Paolini e non solo: super mercoledì su Sky

Super mercoledì di tennis su Sky Sport e in streaming su NOW con i n. 1 d'Italia in campo e non solo. A Shanghai iniziano gli ottavi di finale con Sinner che ritrova Shelton un anno dopo. A Wuhan, invece, debutta Paolini contro la cinese Yuan

Da Shanghai a Wuhan sarà un mercoledì di grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata con i numeri 1 d'Italia in campo: Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L'altoatesino sarà impegnato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, opposto a Ben Shelton come un anno fa, quando l'americano vinse in tre set. Jannik andrà a caccia dei quarti allo Shanghai Masters per la prima volta in carriera. A Wuhan, invece, inizierà il cammino di Jasmine Paolini nell'ultimo WTA 1000 della stagione. L'azzurra, reduce dal titolo in doppio con Errani a Pechino, affronterà la cinese Yue Yuan, n. 41 della classifica mondiale. Non soltanto gli azzurri perché tra gli altri scenderanno in campo a Shanghai anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, rispettivamente contro Gael Monfils e Stefanos Tsitsipas.