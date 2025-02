Paolini agli ottavi: battuta Lys...e la pioggia

Buona la prima a Dubai per Paolini che batte Lys in una partita caratterizzata da diverse interruzioni per pioggia e una sospensione di cinque ore. Agli ottavi affronterà Kenin o Kostyuk. Il Wta 1000 di Dubai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI-DJOKOVIC LIVE

Inizia bene la difesa del titolo a Dubai per Jasmine Paolini. Campionessa uscente negli Emirati Arabi, l'azzurra ha battuto in due set la tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2, 7-5. Una partita anomala, iniziata alle 8 italiane e conclusa alle 16.15 per via di diverse interruzioni per pioggia e una sospensione di cinque ore prima del secondo match point in favore di Paolini. L'incontro, infatti, è stato fermato sul 6-2, 6-5, 30-40 e al rientro in campo è bastato un solo punto a Paolini per chiudere il match.

Il racconto del match Il primo set è il più facile per Paolini, chiuso in appena mezz'ora. Aggressiva sin dai primi scambi, l'azzurra trova profondità nei colpi e riesce a muovere Lys. Il risultato è il break nel quarto gioco, ma nel game successivo la tedesca gioca bene in risposta e trova il controbreak. Paolini, però, riprende subito il gioco in mano e con quattro game vinti consecutivi chiude il parziale. Ben più complesso, invece, il secondo set, soprattutto per via delle interruzioni per pioggia, anche durante i game. Paolini si porta sul 3-0 e sembra in controllo, ma Lys rientra in partita con un parziale di quattro giochi. Punto a punto (e con le difficoltà climatiche), Paolini arriva al match point nel dodicesimo game, in risposta. Sul 15-40 Lys annulla il primo match point con un servizio vincente, ma sul più bello ecco il colpo di scena: una nuova interruzione per pioggia. Stavolta, però, la pausa dura cinque ore. Alla ripresa basta un quindici a Paolini per chiudere l'incontro, con un errore di dritto di Lys.