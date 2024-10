Jasmine Paolini accede al 2° turno del torneo WTA Wuhan dopo aver battuto la cinese Yue Yuan in due set (6-4, 6-3). Nella giornata di giovedì la numero 6 al mondo affronterà (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ) la russa Erika Andreeva

Jasmine Paolini accede al 2° turno del WTA di Wuhan in Cina. Match più complicato del previsto per la numero 6 della classifica mondiale, che ha battuto in poco più di un'ora e mezza la padrona di casa Yue Yuan con il parziale di 6-4, 6-3. La tennista italiana, alla prima partecipazione al torneo di Wuhan, nella giornata di giovedì affronterà la russa Erika Andreeva, numero 70 al mondo (match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).