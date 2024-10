Episodio curioso durante il derby tricolore tra Berrettini e Darderi nel 1° turno del torneo ATP di Stoccolma: un violento servizio di Luciano rompe di netto il gancio della rete. Il giudice di sedia interviene, arriva anche il supervisor: gioco sospeso per una manciata di minuti, prima dell'arrivo del tecnico che sostituisce la parte rotta e il gioco può così continuare. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BERRETTINI-DARDERI, HIGHLIGHTS