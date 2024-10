Sonego batte Huesler: al 2° turno sfiderà Ruud

Lorenzo Sonego bagna con un successo l'esordio al torneo ATP di Stoccolma: il torinese piega lo svizzero Marc Andrea Huesler con i parziali di 7-6, 7-5. Al 2° turno se la vedrà con Casper Ruud, n°8 del ranking mondiale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto con vittoria per Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccolma. Il n.50 del ranking ha superato lo svizzero Marc Andrea Huesler, n.152 ATP e proveniente dalle qualificazioni. 7-6, 7-5 i parziali per il torinese in poco meno di due ore di gioco. Sonego è stato supportato da un servizio solido (8 ace, solo 7 punti persi con la prima e il 60% di prime in campo), finendo per convertire l'unica palla break avuta nell'undicesimo game del 2° set. Per Lorenzo ora un 2° turno dove il livello si alza: avversario sarà Casper Ruud, 2^ testa di serie del seeding, ma capace di vincere nell'ultimo mese solo una partite sulle cinque disputate.