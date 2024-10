Alcaraz in semifinale: batte Rune e trova Nadal

Avanza senza difficoltà anche Alcaraz che in poco più di un'ora archivia la pratica Rune. Lo spagnolo sarà impegnato giovedì nel derby con Nadal. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Come Sinner, anche Carlos Alcaraz supera senza difficoltà l'esordio al Six Kings Slam. Lo spagnolo ha battuto in due set Holger Rune con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora. Una pratica archiviata in scioltezza da Alcaraz che ha giocato una partita perfetta al servizio, vincendo il 100% di punti con la prima in campo (entrata il 56% delle volte) e lasciando per strada appena due game dal 4-3 in favore del danese nel primo set. Proprio il primo parziale è stato il più equilibrato, volato rapidamente on serve fino al 4-4 con una sola palla break concessa (e annullata) in apertura da Rune. Nel nono game arriva il turning point, con il break in favore di Alcaraz, bravo ad alzare il livello nel momento chiave. Il secondo set è quasi una formalità per il murciano che indirizza il parziale con il break in apertura e strappa il servizio al danese una seconda volta nel quinto gioco.