Arnaldi saluta Basilea: Goffin vince in rimonta

Matteo Arnaldi esce subito di scena a Basilea: l'azzurro viene rimontato dal lucky loser David Goffin, n°54 del ranking, che si impone 6-7, 6-3 , 6-2 sfruttando il crollo nel set decisivo del 23enne ligure. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce subito la corsa di Matteo Arnaldi a Basilea. Esce di scena al 1° turno l’unico azzurro al via nel tabellone principale degli Swiss Indoors. Il 23enne sanremese, n.37 ATP, ha ceduto piuttosto clamorosamente a David Goffin, n.54 ATP, che era entrato in tabellone all'ultimo come lucky loser prendendo il posto dello spagnolo Roberto Carballes Baena. 6-7, 6-3, 6-2 i parziali per il belga in due ore e mezza di lotta. Primo set pazzo: Goffin va avanti di un break già nel terzo game, viene ripreso ma torna subito in vantaggio. Arnaldi è fenomenale ad annullare due set-point sul 5-4, trascina il rivale al tie-break e lo vince 7-5 in un'ora di lotta. Il belga, da grande lottatore qual è, esce indenne da un paio di game lunghi e complicati, prima di piazzare il break alla prima occasione nell'ottavo game, che gli vale il 2° set 6-3. Arnaldi ha un crollo mentale dal 2-2 del terzo e decisivo parziale: Goffin piazza due break e porta a casa la partita, con l'azzurro che non ha vinto nemmeno un punto in risposta nell'ultimo set.