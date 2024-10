Esordio vincente per Flavio Cobolli al torneo ATP 500 di Vienna: il romano supera in due set (7-6, 6-3) lo spagnolo Davidovich Fokina. Ora tocca a Berrettini-Fucsovics: tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Buona la prima a Vienna per Flavio Cobolli. Il n°31 del mondo ha esordito con una convincente vittoria contro lo spagnolo Davidovich Fokina (62 del ranking) all'Erste Bank Open, l'ATP 500 che si disputa questa settimana sul veloce indoor autriaco. Primo set in cui l'unico ad avere chance di break è lo spagnolo: Flavio ne salva tre al termine di un infinito 6° game, trascina il rivale al tie-break dove lo domina con un netto 7-1. Nel secondo parziale l'equilibrio si spezza prima, complice un Cobolli molto aggressivo in risposta: al 6° tentativo piazza il break del 4-2, per poi chiudere i conti in poco più di un'ora e mezza con i parziali di 7-6, 6-3. Al secondo turno incontrerà uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff (n.40 ATP) e l'australiano Alex De Minaur (n.10 ATP), seconda testa di serie del tabellone. Oltre a Sinner, vincitore nel 2023, in precedenza solo due italiani erano arrivati in finale: Gianluca Pozzi nel 1992 e Lorenzo Sonego nel 2020.