Musetti-Sonego e non solo: programma oggi su Sky

Italia come sempre protagonista della giornata tennistica. All'ATP Vienna occhi puntati sul derby Musetti-Sonego e sulla sfida tra Darderi e l'idolo di casa Thiem, all'ultimo torneo della carriera. Tra le donne in campo anche Cocciaretto a Tokyo e Bronzetti a Guangzhou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Martedì di grande tennis sui canali Sky e NOW . Al torneo ATP 500 di Vienna occhi puntati sul derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego , due degli eroi di Malaga 2023 con il trionfo in Coppa Davis. Tra i due non ci sono precedenti. Sarà emozionante il match sul Centrale tra Dominic Thiem , già campione degli US Open e finalista al Roland Garros e Luciano Darderi : per l'austriaco, idolo di casa, sarà l'ultimo torneo di una straordinaria carriera . Si gioca anche a livello WTA , con due azzurre protagoniste: a Tokyo c'è Cocciaretto-Kessler , a Guangzhou è in programma Bronzetti-Avanesyan.

