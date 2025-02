Paolini si fa male alla caviglia: out contro Kenin

L'azzurra perde agli ottavi di finale contro l'americana Sofia Kenin, n. 56 al mondo, 6-4, 6-0 in un'ora e 5 minuti di gioco. Match non facile per Paolini, che ha giocato per tutto il secondo set con un problema alla caviglia destra, a seguito di una caduta nel corso del primo game. Il Wta 1000 di Dubai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW