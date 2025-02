Tre azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Mercoledì azzurro sull'asse Doha-Dubai: si parte dagli Emirati con Jasmine Paolini, impegnata con l'americana Kenin. Nel pomeriggio toccherà a Berrettini e Nardi in Qatar, contro Griekspoor e Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì dedicato agli ottavi di finale all'Atp 500 di Doha e al Wta 1000 di Dubai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà una giornata con tre azzurri in campo. Si partirà a metà mattina dagli Emirati Arabi con Jasmine Paolini. Reduce dalla "maratona" con la tedesca Lys per via delle interruzioni per pioggia, la n. 4 al mondo affronterà l'americana Sofia Kenin, n. 56 Wta. Tra le due ci sono due precedenti, entrambi vinti da Kenin nel 2019 (Roma e Guangzhou). Da Dubai a Doha per le sfide di Matteo Berrettini e Luca Nardi, protagonisti sul centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex. Il primo a scendere in campo (non prima delle 15.30) sarà Nardi contro Carlos Alcaraz, n. 1 del seeding. Una sfida inedita per il pesarese, grande amico dello spagnolo da anni. Poi, a seguire, ci sarà Berrettini che ritroverà Tallon Griekspoor due settimane dopo il ko a Rotterdam. Matteo arriva in fiducia dopo la vittoria su Novak Djokovic.