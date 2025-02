Grande spavento a Dubai per Emma Raducanu. La tennista britannica è stata presa di mira da "un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti. Nel corso del match di ieri sera contro Karolina Muchova, la campionessa degli Us Open 2021 si è avvicinata all'arbitro indicando il pubblico, per poi rientrare in campo asciugandosi le lacrime. Il motivo era legato alla presenza nelle prime file di una persona che lunedì scorso l'aveva avvicinata in un'area pubblica mostrando un comportamento ossessivo.