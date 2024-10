Berrettini ai quarti: Tiafoe battuto in tre set

Matteo Berrettini torna dopo tre anni ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: l'azzurro ha superato con i parziali di 6-3, 6-7, 6-3 dopo tre ore di lotta lo statunitense Frances Tiafoe, n°15 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Berrettini si conferma a proprio agio all'Erste Bank Open: l'azzurro centra infatti il terzo quarto di finale in altrettante partecipazioni all'ATP 500 di Vienna. Il romano, semifinalista nel 2019, ha superato Frances Tiafoe, n°15 del ranking, con i parziali di 6-3, 6-7, 6-3 dopo tre ore di lotta. Matteo, alla 30^ vittoria in stagione nel circuito ATP, attende ora il vincente del match tra Nakashima e Khachanov e prosegue la caccia a un posto tra le teste di serie in vista dell'Australian Open 2025.