Ufficiale, Djokovic salta il Masters di Bercy

Ora è ufficiale: Novak Djokovic non sarà a Parigi Bercy per l'ultimo 1000 dell'anno. Il serbo non difenderà il titolo conquistato nella capitale francese lo scorso anno, il settimo sul cemento indoor parigino. L'annuncio è arrivato con un post sui social. "Sfortunatamente non giocherò a Parigi quest'anno. Mi spiace per tutti i tifosi che speravano di vedermi. Ho grandi ricordi di questo torneo che ho vinto sette volte, spero di tornare il prossimo anno". Il Masters di Bercy è in programma dal 28 ottobre al 3 novembre