Bronzetti, ko amaro: Dolehide vince dopo tre ore

Sconfitta amara per Bronzetti che non sfrutta quattro match point contro Dolehide e si arrende dopo quasi tre ore di gioco. L'americana sfiderà la serba Danilovic per il titolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta che sa di beffa per Lucia Bronzetti al Wta 250 di Guangzhou . L'azzurra si ferma in semifinale, battuta dalla n. 101 al mondo Caroline Dolehide : 6-3, 3-6, 7-6(9) lo score finale in 2 ore e 39 minuti di gioco. Un risultato amaro per la riminese che nel terzo set era riuscita a riaprire il match sotto 5-2, ma al tiebreak decisivo non ha sfruttato quattro match point .

Il racconto del match

L'avvio è in salita per Bronzetti che prova a giocare sulla forza da fondocampo, ma subisce il gioco potente di Dolehide, senza riuscire a muoverla. La statunitense sale rapidamente sul 5-1 e, dopo aver perso uno dei due break di vantaggio, chiude il set in 40 minuti. Bronzetti è brava a ripartire con pazienza nel secondo parziale, limitando il numero di errori gratuiti (17 solo nel primo set) e restando concentrata nonostante la doppia serie di break e controbreak. Il momento chiave è nell'ottavo gioco, quando l'azzurra strappa il servizio a 30 all'americana. Il terzo set è il più equilibrato e ricco di colpi di scena. Nonostante qualche problema al braccio destro (più volte trattato dalla fisioterapista), Dolehide sembra in controllo, avanti 5-2 e servizio. Nel momento decisivo, però, Bronzetti non si arrende e riporta l'inerzia del match dalla sua parte con una serie di quattro game vinti consecutivi. Tuttavia l'azzurra non sfrutta il game al servizio per chiudere, così come i quattro match point al tiebreak. Ad avere la meglio è Dolehide che chiude 11-9 e raggiunge Danilovic in finale.