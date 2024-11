Goran Ivanisevic torna in pista . A otto mesi dalla separazione con Novak Djokovic, il coach croato tornerà ad allenare e lo farà per la prima volta nel circuito femminile. Ivanisevic, infatti, sarà il nuovo coach di Elena Rybakina a partire dal 2025. A dare l'annuncio è stata la stessa tennista kazaka, n. 5 al mondo, alla vigilia delle Wta Finals: " Non vedo l'ora di iniziare questa collaborazione - ha spiegato Rybakina - Penso che sia un grande campione e ha tantissima esperienza. Volevo assolutamente lavorare con lui e imparare". Una scelta fortemente voluta dalla campionessa di Wimbledon 2022 che ad agosto aveva annunciato la separazione dal suo ex coach, Stefano Vukov, dopo cinque anni. Felice anche Ivanisevic che ha parlato della nuova collaborazione sui social: "Sono eccitato di tornare nel circuito - ha scritto su Instagram - Questa volta è il momento di un po' di azione a livello Wta. Sono felice di unirmi alla squadra di Rybakina ".

Verso Paolini dopo due mesi di stop

Rybakina è la prima avversaria di Paolini alle Wta Finals (match in programma sabato, secondo incontro dalle 16 italiane), ma al fianco della kazaka non ci sarà ancora Ivanisevic. La collaborazione inizierà nell'off season in vista del 2025. Reduce da una stagione burrascosa, la 25enne nata a Mosca è al ritorno in campo dopo due mesi di stop: "Ho sofferto di insonnia, allergie e problemi alla schiena - ha aggiunto - Forse non sono al 100%, ma ora sono felice e mi sento meglio".