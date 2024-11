Bene Errani/Paolini: battute Dolehide/Krawczyk

Parte bene anche il cammino di Errani e Paolini che battono in rimonta le americane Dolehide/Krawczyk al match tiebreak. Una vittoria di testa delle azzurre, brave a ripartire dopo il 6-1 subito in apertura. Martedì la sfida con Dabrowski/Routliffe. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW