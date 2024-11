Il n° 1 al mondo è arrivato domenica sera poco prima delle 21 nel capoluogo piemontese, accolto da centinaia di tifosi (guarda il video in copertina). Sinner svolgerà lunedì dei test atletici mentre da martedì si allenerà al Circolo della Stampa Sporting. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre