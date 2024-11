Paolini/Errani, che peccato: ko ed eliminazione

Giornata amara per la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani: le campionesse olimpiche vengono battute in rimonta da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con i parziali di 3-6, 7-6, 11-9, non sfruttano due match-point e salutano così le Wta Finals di Riyad. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il 2024 magico del tennis italiano questa volta non regala un'altra impresa. Jasmine Paolini e Sara Errani perdono lo 'spareggio' con Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con i parziali di 3-6, 7-6, 11-9 e vengono così eliminate nel round robin delle Wta Finals di Riyad. Le campionesse olimpiche in carica chiudono così la loro avventura in Arabia non senza rammarico, in un match in cui erano state avanti un set e un break e in cui non hanno sfruttato due match-point. Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova si giocheranno un posto in finale contro le sorpredenti Siniakova e Townsend, ottave del seeding, ma con un percorso immacolato in Arabia (3-0) e prime nel gruppo verde.